Помер заслужений тренер України Олег Малованюк

На 62-му році життя помер заслужений тренер України, багаторічний старший тренер юнацьких, юніорських та молодіжних збірних з боксу Олег Малованюк.

Про це інформує Федерація боксу України.

Про причини смерті наставника не повідомляється, проте у повідомленні зазначається, що вона була передчасною.

"Його життя було прикладом відданості спорту та служіння справі виховання молодого покоління боксерів. Завдяки його наполегливій праці та любові до боксу виросли десятки талановитих спортсменів, які продовжують його справу. Він залишив по собі спадок, який продовжить жити у серцях спортсменів", – йдеться у повідомленні.

Останнім часом Малованюк працював у двох чернівецьких дитячо-юнацьких спортивних школах. Зауважимо, що наставника визнавали найкращим тренером України з боксу у 2013 році.

Нагадаємо, нещодавно у віці 46 років помер ексчемпіон світу за версіями IBF, IBO та WBA Ріккі Хаттон.