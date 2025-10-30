12 боксерів збірної України виступлять на Кубку світу у Індії

Національна збірна України з боксу визначилася зі складом на Кубок світу, який відбудеться з 16 по 20 листопада в Індії.

Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.

Склад чоловічої збірної: Ельмір Набієв (55 кг), Ельвін Алієв (65 кг), Юрій Захарєєв (70 кг), Павло Іллюша (75 кг), Матвій Ражба (80 кг), Богдан Толмачов (90 кг), Андрій Халецький (90+ кг).

Склад жіночої збірної: Ганна Охота (48 кг), Ярослава Маринчук (51 кг), Інна Статкевич (54 кг), Анастасія Черноколенко (70 кг), Марія Ловчинська (80+ кг).

Цей турнір стане заключений Кубком світу у поточному році під егідою World Boxing.

Раніше, на чемпіонаті світу 2025 у Ліверпулі Данило Жасан здобув єдину нагороду для збірної України на турнірі.