Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

12 боксерів збірної України виступлять на Кубку світу у Індії

Володимир Варуха — 30 жовтня 2025, 17:42
12 боксерів збірної України виступлять на Кубку світу у Індії
Павло Іллюша

Національна збірна України з боксу визначилася зі складом на Кубок світу, який відбудеться з 16 по 20 листопада в Індії.

Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.

Склад чоловічої збірної: Ельмір Набієв (55 кг), Ельвін Алієв (65 кг), Юрій Захарєєв (70 кг), Павло Іллюша (75 кг), Матвій Ражба (80 кг), Богдан Толмачов (90 кг), Андрій Халецький (90+ кг).

Склад жіночої збірної: Ганна Охота (48 кг), Ярослава Маринчук (51 кг), Інна Статкевич (54 кг), Анастасія Черноколенко (70 кг), Марія Ловчинська (80+ кг).

Цей турнір стане заключений Кубком світу у поточному році під егідою World Boxing.

Раніше, на чемпіонаті світу 2025 у Ліверпулі Данило Жасан здобув єдину нагороду для збірної України на турнірі.

Збірна України з боксу World Boxing

Збірна України з боксу

Помер заслужений тренер України Олег Малованюк
Усик зустрівся зі збірною України на чемпіонаті світу
Він росіянин з сумнівним минулим: українець Жасан поділився думками про перемогу в 1/4 фіналу ЧС
Зупинився у чвертьфіналі: Іллюша поступився Джафарову на чемпіонаті світу 2025
Іллюша вийшов у чвертьфінал, Луцак та Абдураімов програли: результати українців на ЧС-2025

Останні новини