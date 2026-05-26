Збірна України посіла перше загальнокомандне місце на Eindhoven Box Cup

Збірна України з боксу виступила на турнірі Eindhoven Box Cup, посівши перше загальнокомандне місце.

За підсумками змагань українська національна команда поповнила свою скарбничку 15 нагородами різного ґатунку.

Результати збірної України з боксу на Eindhoven Box Cup

Золото: Тетяна Довгаль (до 60 кг), Раїса Піскун (до 80 кг), Артур Кузьменко (до 65 кг) та Нікіта Захарченко (до 75 кг).

Срібло: Ганна Охота (до 48 кг), Анастасія Черноколенко (до 70 кг), Максим Рудик (до 50 кг) та Олександр Васько (до 60 кг).

Бронза: Ірина Луцак (до 80 кг), Владислав Кондратюк (до 55 кг), Микола Лактіонов (до 85 кг) та Ашот Кочарян (до 85 кг).

Окрім загального успіху команди, індивідуальну нагороду здобув Артур Кузьменко – його офіційно визнали найкращим боксером турніру.

На шляху до чемпіонства та цього визнання український спортсмен успішно здолав канадця Оуена Пакетта, ірландця Джей Пі Гейла, а також представника Фінляндії Ісмаїла Умара.

Нагадаємо, що збірна України здобула три золота на турнірі в Болгарії.