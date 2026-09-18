Іллюша з перемоги стартував на чемпіонаті Європи-2026 з боксу

Український боксер Павло Іллюша успішно стартував на чемпіонаті Європи 2026 року з боксу. У поєдинку 1/16 фіналу він впевнено переміг представника Ізраїлю Даніеля Ільюшонка з рахунком 5:0.

В 1/8 фіналі Іллюша битиметься проти вірменина Артуша Ховнаннісяна. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 21 вересня, початок – о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2026 року з боксу проходить з 15 до 26 вересня. Україну в ньому представляють 10 спортсменів.

Троє з них напередодні також стартували з перемог. Ідеться про Максима Зименка, Богдана Толмачова та Марка Ломакіна.

З нинішнього складу лише Дмитро Ловчинський виступав на Євро-2022. Дмитро поступився у своєму першому ж поєдинку, а інші українські боксери загалом завоювали чотири бронзові нагороди (Дмитро Замотаєв, Іван Сапун, Юрій Шестак, Юрій Захарєєв).

Нагадаємо, що на попередньому ЧЄ-2024 з боксу серед дорослих Україна не виступала через допуск до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.