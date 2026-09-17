Зименко з розгромної перемоги над білорусом стартував на чемпіонаті Європи з боксу

Чемпіонат Європи з боксу у болгарській Софії стартував для збірної України з впевненої перемоги Максима Зименка.

Українець у вазі 55 кг здолав всуху (5:0) суперника з Білорусі Дзяніса Салоцкіх.

У четвер, 17 вересня, також на ринг вийдуть ще три представники українського боксу: Богдан Толмачов (90 кг), Марк Ломакін (70 кг) та Матвій Ражба (85 кг).

18:00. 90 кг: Богдан Толмачов (Україна) – Алексей Севостянов (Польща)

18:00. 70 кг: Марк Ломакін (Україна) – Арсен Чабян (Австрія)

18:00. 85 кг: Матвій Ражба (Україна) – Аляксей Кокцікау (Білорусь)

Євро-2026 з боксу відбуватиметься з 15-го по 26-те вересня у болгарській Софії. Україна буде представлена у 10 вагових категоріях серед чоловіків.

Із нинішнього складу лише Ловчинський виступав на Євро-2022. Дмитро поступився у своєму першому ж поєдинку, а інші українські боксери загалом завоювали чотири бронзові нагороди (Дмитро Замотаєв, Іван Сапун, Юрій Шестак, Юрій Захарєєв).

Нагадаємо, що на попередньому ЧЄ-2024 з боксу серед дорослих Україна не виступала через допуск до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.

Відзначимо, що із обраного складу збірної України аж 9 боксерів нещодавно проводили свої поєдинки у межах вечора боксу Usyk 17 Promotions у Львові. Зокрема, Зименко у своєму третьому бою на профі-рингу переміг Максима Чернелю за одноголосним рішенням суддів.