Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Перша поразка українця: огляд бою Сіренка проти Дакреса

Олександр Булава — 20 липня 2025, 02:57
Перша поразка українця: огляд бою Сіренка проти Дакреса
Queensberry/Leigh Dawney

30-річний українець Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) зазнав першої поразки у кар'єрі від 31-річного британця Соломона Дакреса (10-1, 3 КО).

Огляд бою

Поєдинок тривав усю дистанцію в 10 раундів та завершився одноголосною перемогою британця. Усі троє суддів віддали перемогу Дакресу — 91:99, 92:98, 92:99.

Для 30-річного Владислава це перша поразка у його професійній кар'єрі.

Нагадаємо, спочатку Сіренко мав зустрітися на рингу з ще одним українцем Андрієм Новицьким, втім, останній знявся з бою через важку травму.

В останньому бою Владислав у жовтні нокаутом переміг американця Брендона Кармака.

Владислав Сіренко

Владислав Сіренко

Перша поразка в кар'єрі: Сіренко поступився британцю Дакресу в андеркарді Усик – Дюбуа
Колишній тренер Усика: Сіренко – наступна велика зірка з України
Андрій Котельник: Усик повинен "розкласти" Дюбуа
Сіренко переважив суперника напередодні бою в андеркарді Усик – Дюбуа 2
Лапін проти Едмондсона, Сіренко проти Дакреса: файткард вечору боксу в Лондоні

Останні новини