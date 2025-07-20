Перша поразка українця: огляд бою Сіренка проти Дакреса

30-річний українець Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) зазнав першої поразки у кар'єрі від 31-річного британця Соломона Дакреса (10-1, 3 КО).

Огляд бою

Поєдинок тривав усю дистанцію в 10 раундів та завершився одноголосною перемогою британця. Усі троє суддів віддали перемогу Дакресу — 91:99, 92:98, 92:99.

Для 30-річного Владислава це перша поразка у його професійній кар'єрі.

Нагадаємо, спочатку Сіренко мав зустрітися на рингу з ще одним українцем Андрієм Новицьким, втім, останній знявся з бою через важку травму.

В останньому бою Владислав у жовтні нокаутом переміг американця Брендона Кармака.