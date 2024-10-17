Джервонта – про Бетербієва: Він повний відстій

Суперчемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0, 28 КО) розкритикував абсолютного чемпіона у напівважкому дивізіону Артура Бетербієва (21-0, 20 KO) у відповідь на коментар тренера Бетербієва Джона Скаллі, який сказав, що американец не потрапить до Залу слави, якщо сьогодні закінчить кар'єру.

Про це Джервонта написав у соцмережі X.

"Той здоровий, накачаний дурень, якого він тренує, взагалі не рівень Зали слави, він повний відстій".

Бетербієв п'ять днів тому завершив об'єднання титулів у бою проти Дмітрія Бівола. Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.