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Нокдаун чемпіона, технічний нокаут: огляд бою року Іноуе – Карденас

Станіслав Лисак — 5 травня 2025, 08:28
Наоя Іноуе
Наоя Іноуе
Top Rank

Японський боксер Наоя Іное (30-0, 27 KO) в епічному бою нокаутував Рамона Карденаса (26-2, 14 KO) та захистив титул абсолютного чемпіона світу другої легшої ваги.

Іноуе побував у нокдауні в другому раунді, проте зумів повернутися та здобути 11 поспіль перемогу нокаутом у бою за чемпіонський титул.

Відеоогляд бою

Після поєдинку японець заявив, що готовий провести бій з узбецьким боксером Муроджоном Ахмадалієвим (13-1, 10 KO).

Наприкніці березня повідомлялося, що Іноуе і чемпіон WBC у легшій вазі Дзунто Накатані (30-0, 23 КО) мають усну домовленість про бій.

Наоя Іноуе Рамон Карденас

Наоя Іноуе

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