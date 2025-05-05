Нокдаун чемпіона, технічний нокаут: огляд бою року Іноуе – Карденас

Японський боксер Наоя Іное (30-0, 27 KO) в епічному бою нокаутував Рамона Карденаса (26-2, 14 KO) та захистив титул абсолютного чемпіона світу другої легшої ваги.

Іноуе побував у нокдауні в другому раунді, проте зумів повернутися та здобути 11 поспіль перемогу нокаутом у бою за чемпіонський титул.

Відеоогляд бою

Після поєдинку японець заявив, що готовий провести бій з узбецьким боксером Муроджоном Ахмадалієвим (13-1, 10 KO).

Наприкніці березня повідомлялося, що Іноуе і чемпіон WBC у легшій вазі Дзунто Накатані (30-0, 23 КО) мають усну домовленість про бій.