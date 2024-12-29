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Президент WBO: Берінчик – воїн

Руслан Травкін — 29 грудня 2024, 09:56
Президент WBO: Берінчик – воїн
Денис Берінчик
Getty images

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олів'єрі похвалив Дениса Берінчика (19-0, 9 КО). Він вірить, що українець і Кішон Девіс (11-0, 7 КО) покажуть чудовий бій.

Слова Олів'єрі наводить LuckyPunch.

"Берінчик став чемпіоном WBO у легкій вазі, здобувши перемогу над Емануелем Наваррете, який прагнув стати чемпіоном у четвертій категорії. І Берінчик багато років займав перший рядок рейтингу.

Його промоутер – мій гарний друг Алекс Красюк – постійно просував свого боксера до бою за титул чемпіона. світу. Берінчик – воїн, він також приєднався до українського війська, і ми підтримуємо його в цьому. Ми дуже пишаємось Берінчиком як чемпіоном.

Тепер на початку наступного року він зустрінеться із обов'язковим претендентом Кішоном Девісом. Це чудовий бій, круте зіткнення стилів. Це буде протистояння досвіду з новим поколінням у особі Девіса. Берінчик – учасник Олімпіади, так само як і Кішон. Побачимо, як він пройде. Усього Берінчику найкращого", – сказав він.

Нагадаємо, Берінчик сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете. Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО). Кішон на Олімпіаді в Токіо став срібним призером.

Бій між ними відбудеться 14 лютого на арені Madison Square Garden Hula Theater у Нью-Йорку.

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Денис Берінчик

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