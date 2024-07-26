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Нганну вимагає реванш у Ф'юрі

Олександр Булава — 26 липня, 20:50
Нганну вимагає реванш у Ф'юрі

Колишній чемпіон UFC, який перейшов в бокс, Франсіс Нганну хоче отримати реванш з Тайсоном Ф'юрі. Він вважає, що виконав умови контракту.

Цитує бійця SecondsOut Boxing News.

"Так, у нас був пункт про обов'язковий реванш, це було прописано у нашому контракті. Умовою було те, що я мав вистояти до восьмого раунду, я це зробив", – сказав Нганну.

Нагадаємо, Нганну у жовтні поступився Ф’юрі. Для нього це був перший професійний поєдинок у боксі, до цього він виступав у UFC.

Наступний поєдинок Тайсона запланований на 21 грудня. Британець зустрінеться у реванші з Олександром Усиком.

Тайсон Ф'юрі Франсіс Нганну

Франсіс Нганну

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