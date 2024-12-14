Захарєєв з перемоги дебютував у професійному боксі

Український боксер середньої ваги (71 кг) Юрій Захарєєв (1-0) з перемоги дебютував у професійному боксі.

Він одноголосним рішенням суддів переміг колишнього претендента на титул чемпіона світу із Колумбії Хуеля Хуліо (39-21, 33 KO).

Бій відбувся 14 грудня в Києві на майданчику STEREO PLAZA в межах вечора боксу від Top Boxing Generation.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Захарєєв не завершує карʼєру в олімпійському боксі, а буде поєднувати виступи в аматорах та профі. Також Юрій ще не підписав повноцінного контракту з жодною промоутерською компанією.