Захарєєв дебютує у професійному боксі

Український боксер середньої ваги (71 кг) Юрій Захарєєв проведе дебютний поєдинок у професійному боксі.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Суперником 22-річного українця стане колишній претендент на титул чемпіона світу із Колумбії Хуель Хуліо (39-20, 33 KO).

Бій відбудеться у Києві, 14 грудня, в STEREO PLAZA.

За інформацією LuckyPunch, Захарєєв не завершує карʼєру в олімпійському боксі, а буде поєднувати виступи в аматорах та профі. Також Юрій ще не підписав повноцінного контракту з жодною промоутерською компанією.

Нещодавно Захарєєв здобув перемогу на чемпіонаті Європи U-23. У рамках турніру Юрій провів 4 переможні двобої, завдяки яким він піднявся на найвищу сходинку європейської першості.