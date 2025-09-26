Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Непереможений казахстанський боксер викликав на бій Кроуфорда

Володимир Максименко — 26 вересня 2025, 10:56
Непереможений казахстанський боксер викликав на бій Кроуфорда
Instagram

Чемпіон світу за версіями WBO та IBF Жанібек Аліманхули (17-0, 12 КО) викликав на бій абсолютного чемпіона світу другої середньої ваги Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Спортсмен звернувся до американця у своїх соцмережах.

"Якби Кроуфорд погодився битись, я б із задоволенням з ним зустрівся. Це був би бій, за яким фанати стежили б, не пропускаючи ані секунди", – написав Аліманхули.

Нагадаємо, у квітні казахстанський боєць захистив свої пояси, нокаутувавши Анауеля Нгаміссенге у п'ятому раунді.

Кроуфорд раніше перебоксував Сауля Альвареса та став новим абсолютом у другій середній вазі.

Завдяки цій перемозі американець став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. 

Раніше Оскар Де Ла Хойя назвав боксера, який сильніше за Кроуфорда.

IBF WBO Бокс Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

Він значно сильніший: Де Ла Хойя назвав боксера, який кращий за Кроуфорда
Бенавідес заявив про готовність боксувати з Кроуфордом
Атлас – про Кроуфорда: Нехай б'ється з Усиком
Кроуфорд позбавився титулу чемпіона WBA першої середньої ваги
42-річний ексчемпіон світу кинув виклик Кроуфорду

Останні новини