Непереможений казахстанський боксер викликав на бій Кроуфорда
Чемпіон світу за версіями WBO та IBF Жанібек Аліманхули (17-0, 12 КО) викликав на бій абсолютного чемпіона світу другої середньої ваги Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).
Спортсмен звернувся до американця у своїх соцмережах.
"Якби Кроуфорд погодився битись, я б із задоволенням з ним зустрівся. Це був би бій, за яким фанати стежили б, не пропускаючи ані секунди", – написав Аліманхули.
Нагадаємо, у квітні казахстанський боєць захистив свої пояси, нокаутувавши Анауеля Нгаміссенге у п'ятому раунді.
Кроуфорд раніше перебоксував Сауля Альвареса та став новим абсолютом у другій середній вазі.
Завдяки цій перемозі американець став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.
