Тримали під прицілом: поліція оштрафувала Кроуфорда за небезпечне водіння

Абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд мав проблеми із законом під час святкування дня свого народження.

Про це повідомляє Accord To Boxing з посиланням на управління поліції Омахи.

У штаті Небраска боксера зупинив патруль, а згодом під дулом пістолета наказав усім пасажирам та водію залишити авто.

Omaha Police Department Responds To Terence Crawford Being Pulled Over Via Gun Point‼️



“While speaking with the driver, an officer observed a firearm on the driver's side floorboard. For safety, all four occupants were ordered out of the vehicle at gunpoint. The driver was later… pic.twitter.com/I8svgsN5or — AccordingToBoxing (@AccordToBoxing) September 28, 2025

Як згодом пояснили правоохоронці, це було вимушеною мірою, оскільки на підлозі з боку водія лежала вогнепальна зброя. У ході перевірки водія ідентифікували як Теренса Кроуфорда та після штрафу за небезпечну їзду відпустили.

Також у поліції підтвердили, що в автівці перебував охоронець боксера, який мав усі дозволи на володіння та носіння зброї.

Кроуфорд раніше перебоксував Сауля Альвареса та став новим абсолютом у другій середній вазі.

Завдяки цій перемозі американець став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.