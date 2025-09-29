Тримали під прицілом: поліція оштрафувала Кроуфорда за небезпечне водіння
Абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд мав проблеми із законом під час святкування дня свого народження.
Про це повідомляє Accord To Boxing з посиланням на управління поліції Омахи.
У штаті Небраска боксера зупинив патруль, а згодом під дулом пістолета наказав усім пасажирам та водію залишити авто.
Як згодом пояснили правоохоронці, це було вимушеною мірою, оскільки на підлозі з боку водія лежала вогнепальна зброя. У ході перевірки водія ідентифікували як Теренса Кроуфорда та після штрафу за небезпечну їзду відпустили.
Також у поліції підтвердили, що в автівці перебував охоронець боксера, який мав усі дозволи на володіння та носіння зброї.
Кроуфорд раніше перебоксував Сауля Альвареса та став новим абсолютом у другій середній вазі.
Завдяки цій перемозі американець став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.