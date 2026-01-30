Зникла вибуховість ударів: ексчемпіон світу – про форму Вайлдера

Колишній чемпіон Джонні Нельсон вважає, що вже не буде найкращої версії ексчемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

Про це Нельсон розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

"В останніх боях Деонтей виглядав крихким. Крихким 40-річним старим. У надважкій вазі все трохи не так. Ти повинен знайти свій темп. Наприклад, як Джордж Форман. Він послідовно його дотримувався. Він завдавав шкоди. Так ось, якщо ти не тримаєш темп, то стрімко починаєш скочуватися з гори. Вайлдер виглядав крихким. Зникла вибуховість ударів. Він не прагнув тут же відіграти програні епізоди. Він виглядав уразливим. Якщо все це зникло, то його вже не повернути. Як-не-як, йому вже 40 років", – сказав Нельсон.

Раніше повідомлялося, що бій Чісора – Вайлдер може відбутися 4 квітня у Лондоні. Дерек також повідомляв, що підписав контракт на свій ювілейний 50-й двобій.

Чісора востаннє боксував у лютому 2025-го, коли переміг шведа Отто Валліна. Натомість Вайлдер у червні минулого року здолав Тайрелла Герндона.