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Усик відреагував на поштовх Ф'юрі: Нехай твої руки говорять на ринзі

Станіслав Лисак — 18 травня, 11:34
Усик відреагував на поштовх Ф'юрі: Нехай твої руки говорять на ринзі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) відреагував на поштовх від володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) під час фінальної битви поглядів.

Український боксер дав короткий коментар Boxing King Media.

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"Це погана поведінка. Я не знаю, чому він це зробив. Не бійся, я не дам тобі спокою. Нехай твої руки говорять на ринзі", — сказав Усик.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

За результатами офіційного зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця, однак пізніше з'ясувалося, що ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив неправильні результати зважування.

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Букмекери вважають, що перевага у габаритах допоможе "Циганському королю" перемогти Усика. З коефіцієнтами на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі можна онайомитися за цим посиланням.

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