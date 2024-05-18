Усик зустрівся з українськими військовими напередодні бою з Ф'юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) зустрівся з українськими військовими, що приїхали підтримати його в об'єднавчому поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це український боксер повідомив у Instagram.

"Завтра наша битва за світло. Дякую кожному, хто зміг приїхати. Гордий сьогодні бути в компанії наших захисників" — написав Усик.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

За результатами офіційного зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця, однак пізніше з'ясувалося, що ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив неправильні результати зважування.

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Букмекери вважають, що перевага у габаритах допоможе "Циганському королю" перемогти Усика. З коефіцієнтами на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі можна онайомитися за цим посиланням.