Вайлдер назвав "найкрутішого" суперника у своїй кар'єрі

Колишній чемпіон світу з боксу Деонтей Вайлдер назвав одного зі своїх колишніх суперників, кого вважає "найкрутішим".

Американець поспілкувався з каналом N3ON.

"Мабуть, він не був найжорсткішим, але найкрутішим – точно. Був такий хлопець з Франції, Жоанн Дюопа – він реально був крутим. Я був упевнений, що це прохідний бій, але він був готовим. Я тоді бився із ним вдома, але його менталка: "мені байдуже, що ти вдома" – він чудово був налаштований", – розповів Вайлдер.

Нагадаємо, "Бронзовий бомбардувальник" достроково переміг Дюопа в 11 раунді у 2015 році, захистивши пояс WBC.

Це був другий захист для Деонтея – у наступному році боксер переміг поляка Артура Шпильку, а загалом на його рахунку 10 успішних захистів.

Раніше відомий тренер заявив, що переможець бою Вайлдера та Руїса отримає у суперники Усика.