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Букмекери назвали фаворита бою Ломаченко — Камбосос

Максим Салівон — 11 травня, 22:13
Букмекери назвали фаворита бою Ломаченко — Камбосос

Українець Василь Ломаченко буде явним фаворитом у сутичці з австралійцем Джорджем Камбососом в межах бою за чемпіонські титули IBF та IBO у легкій вазі.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

  • Перемога Ломаченка - 1,16;
  • Перемога Камбососа - 6,00.
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Найбільш імовірним розвитком подій часу ті, хто ризикують своїми грошима, вважають сценарій, за якого бій пройде встановлену кількість раундів (коефіцієнт 1,37).

Коефіцієнти на переможця, якщо боксери пройдуть всі 12 раундів

  • Перемога Ломаченка - 1,18;
  • Нічия - 23,00;
  • Перемога Камбососа - 6,55.

Також букмекери вважають, що українець переможе за очками в основний час. Про це кажуть відповідні котирування, проте є й інші цікаві варіанти.

  • Перемога Ломаченка за очками - 1,62;
  • Дострокова перемога Ломаченка - 3,40;
  • Перемога Камбососа за очками - 9,50;
  • Дострокова перемога Камбососа за очками - 13,00;
  • Нічия - 23,00.
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Бій Василь Ломаченко – Джордж Камбосос відбудеться у неділю, 12 травня, на арені The Royal Automobile Club у Перті (Австралія). Поєдинок орієнтовно почнеться о 8:00 за київським часом. На рахунку Ломаченка 20 боїв (17 перемог, 3 поразки). Камбосос провів 23 сутички (21 перемога, 2 поразки).

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Бокс

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