Букмекери назвали фаворита бою Ломаченко — Камбосос
Українець Василь Ломаченко буде явним фаворитом у сутичці з австралійцем Джорджем Камбососом в межах бою за чемпіонські титули IBF та IBO у легкій вазі.
Про це говорять коефіцієнти букмекерів.
- Перемога Ломаченка - 1,16;
- Перемога Камбососа - 6,00.
Найбільш імовірним розвитком подій часу ті, хто ризикують своїми грошима, вважають сценарій, за якого бій пройде встановлену кількість раундів (коефіцієнт 1,37).
Коефіцієнти на переможця, якщо боксери пройдуть всі 12 раундів
- Перемога Ломаченка - 1,18;
- Нічия - 23,00;
- Перемога Камбососа - 6,55.
Також букмекери вважають, що українець переможе за очками в основний час. Про це кажуть відповідні котирування, проте є й інші цікаві варіанти.
- Перемога Ломаченка за очками - 1,62;
- Дострокова перемога Ломаченка - 3,40;
- Перемога Камбососа за очками - 9,50;
- Дострокова перемога Камбососа за очками - 13,00;
- Нічия - 23,00.
Бій Василь Ломаченко – Джордж Камбосос відбудеться у неділю, 12 травня, на арені The Royal Automobile Club у Перті (Австралія). Поєдинок орієнтовно почнеться о 8:00 за київським часом. На рахунку Ломаченка 20 боїв (17 перемог, 3 поразки). Камбосос провів 23 сутички (21 перемога, 2 поразки).