Букмекери назвали фаворита бою Ломаченко — Камбосос

Українець Василь Ломаченко буде явним фаворитом у сутичці з австралійцем Джорджем Камбососом в межах бою за чемпіонські титули IBF та IBO у легкій вазі.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

Перемога Ломаченка - 1,16;

Перемога Камбососа - 6,00.

Найбільш імовірним розвитком подій часу ті, хто ризикують своїми грошима, вважають сценарій, за якого бій пройде встановлену кількість раундів (коефіцієнт 1,37).

Коефіцієнти на переможця, якщо боксери пройдуть всі 12 раундів

Перемога Ломаченка - 1,18;

Нічия - 23,00;

Перемога Камбососа - 6,55.

Також букмекери вважають, що українець переможе за очками в основний час. Про це кажуть відповідні котирування, проте є й інші цікаві варіанти.

Перемога Ломаченка за очками - 1,62;

Дострокова перемога Ломаченка - 3,40;

Перемога Камбососа за очками - 9,50;

Дострокова перемога Камбососа за очками - 13,00;

Нічия - 23,00.

Бій Василь Ломаченко – Джордж Камбосос відбудеться у неділю, 12 травня, на арені The Royal Automobile Club у Перті (Австралія). Поєдинок орієнтовно почнеться о 8:00 за київським часом. На рахунку Ломаченка 20 боїв (17 перемог, 3 поразки). Камбосос провів 23 сутички (21 перемога, 2 поразки).