Навратілова і 20 призерів Олімпійських ігор закликають владу Ірану не страчувати боксера

Понад 20 олімпійських медалістів, тренерів та інших міжнародних спортсменів, включаючи тенісистку Мартіну Навратілову та плавчину Шерон Дейвіс, підписали листа із закликом не страчувати чемпіона країни з боксу та тренера Мохаммада Джавада Вафаї Сані, який перебуває у камері смертників в Ірані.

Про це пише Theguardian.com.

На тлі зростаючого міжнародного обурення щодо застосування Іраном смертної кари як інструменту гноблення, у різко сформульованому листі засуджується рішення іранського режиму залишити в силі смертний вирок.

30-річного Вафаеї Сані з Мешхеда на північному сході Ірану заарештували за участь у загальнонаціональних протестах у 2019 році та звинуватили у підтримці опозиційної групи, Народної організації моджахедів Ірану (MEK). Він провів п'ять років у в'язниці, де його катували та тримали в одиночній камері.

"Спорт покликаний вселяти надію, єдність та мужність. Страта чемпіона за його політичні погляди – це прямий напад на ці цінності та попередження кожному спортсмену, який наважується висловитися. Ми закликаємо Організацію Об'єднаних Націй, міжнародні спортивні федерації та уряди негайно діяти, щоб врятувати життя Мохаммеда Джавада. Світ не повинен стояти осторонь, поки Іран змушує замовкнути своїх чемпіонів", – написали підписанти.

У листі зазначається, що випадок Вафаї Сані не є поодиноким, і зазначається історія страт спортсменів в Ірані за їхні переконання, зокрема Хабіба Хабірі, капітана національної збірної з футболу, та Фурузану Абді, гравчиню національної жіночої збірної з волейболу.

У 2020 році також було страчено 27-річного чемпіона Ірану з боротьби Навіда Афкарі.

Лист також підписали: британка Трейсі Едвардс (перша жінка, яка отримала трофей "Яхтсмен року"), колишній капітан австралійської збірної з футболу Крейг Фостер та Бахрам Маваддат, футболіст, який був у складі збірної Ірану на чемпіонаті світу 1978 року.

Заклик зупинити страту Вафаеї Сані з'явився після листа 2023 року до Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, підписаного понад 100 експертами та організаціями з прав людини, в якому закликали вжити заходів для запобігання страті спортсмена.

За даними Amnesty International, в Ірані кожного року в Ірані страчуються сотні людей. У 2023 році влада стратила щонайменше 853 особи – на 48% більше, ніж у 2022 році. Минулого року Amnesty International зафіксувала 972 страти, що є найбільшою кількістю з 2015 року.

Нагадаємо, зірка збірної Ірану з волейболу Сабер Каземі перебуває у медикаментозній комі