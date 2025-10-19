Зірка збірної Ірану бореться за життя після нещасного випадку в басейні

Зірка збірної Ірану з волейболу Сабер Каземі перебуває у медикаментозній комі. Його вдарило струмом, коли він заходив до басейну клубу Аль-Райян, який він представляє.

Про це повідомляє Przegladsportowy.onet.pl.

Гравець одразу втратив свідомість і був доставлений до медичного закладу, де лікарі діагностували серйозні неврологічні травми.

З того часу він перебуває у відділенні інтенсивної терапії, і його стан описується як важкий, але стабільний. Функції серця, легень та печінки спортсмена нормальні, але пошкодження мозку потребує інтенсивної терапії. Команда лікарів працює над стабілізацією його стану, щоб він міг поступово відновлюватися.

Цікаво, що попередні повідомлення були зовсім іншими. За їхніми словами, Каземі раптово втратив свідомість під час тренування команди Аль-Райян і отримав серйозне пошкодження мозку. Раніше він скаржився на постійний головний біль.

27-річний волейболіст донедавна вважався однією з найбільших надій іранського волейболу. Він брав участь в Олімпійських іграх та чемпіонатах Азії.

Разом зі збірною Ірану ставав чемпіоном Азії 2021. На тому турнірі Сабер отримав звання MVP.

Нагадаємо, український волейбольний клуб Решетилівка підсилив склад трьома кубинськими легіонерами.