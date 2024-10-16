Стало відомо де та коли відбудеться реванш між Наваррете та Вальдесом

Бій-реванш між Оскаром Вальдесом (32-2, 24 КО) та Еммануелем Наваррете (38-2-1, 31 КО) відбудеться 7 грудня у Фініксі, штат Аризона.

Про це повідомляє Top Rank.

Минулий бій між собою боксери провели у серпні 2023-го. Тоді одностайним рішенням суддів здобув перемогу Еммануель.

Після цього він провів бій за титул WBO проти українця Дениса Берінчика. Поєдинок відбувся у травні 2024-го та завершився перемогою українця роздільним рішенням.

Що ж стосується Вальдеса, то він свій останній поєдинок провів у березні 2024-го за звання тимчасового чемпіона WBO. Суперником був Ліам Вілсон. Бій завершився достроковою перемогою Оскара.

Зауважимо, що в цей вечір також відбудеться реванш між Робейсі Рамірезом (14-2, 9 КО) та Рафаелем Еспінозою (25-0, 21 КО). Вони також виграли по бою після очного протистояння у грудні 2023 року, в якому перемогу здобув Еспіноза. На кону стоятиме пояс WBO у напівлегкому дивізіоні.

𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄𝐒 2️⃣ 𝐒𝐄𝐓𝐓𝐋𝐄#NavarreteValdez2 and #EspinozaRamirez2 world title rematches are set for Dec 7 in Phoenix, Arizona.



📍 @FootprintCNTR | On-sale Oct 25 pic.twitter.com/7bds0TujgR — Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2024

Також повідомляється, що в андеркарді цього вечора пройдуть бої Річарда Торреса та Еміліано Варгаса.