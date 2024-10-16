Стало відомо де та коли відбудеться реванш між Наваррете та Вальдесом
Бій-реванш між Оскаром Вальдесом (32-2, 24 КО) та Еммануелем Наваррете (38-2-1, 31 КО) відбудеться 7 грудня у Фініксі, штат Аризона.
Про це повідомляє Top Rank.
Минулий бій між собою боксери провели у серпні 2023-го. Тоді одностайним рішенням суддів здобув перемогу Еммануель.
Після цього він провів бій за титул WBO проти українця Дениса Берінчика. Поєдинок відбувся у травні 2024-го та завершився перемогою українця роздільним рішенням.
Що ж стосується Вальдеса, то він свій останній поєдинок провів у березні 2024-го за звання тимчасового чемпіона WBO. Суперником був Ліам Вілсон. Бій завершився достроковою перемогою Оскара.
Зауважимо, що в цей вечір також відбудеться реванш між Робейсі Рамірезом (14-2, 9 КО) та Рафаелем Еспінозою (25-0, 21 КО). Вони також виграли по бою після очного протистояння у грудні 2023 року, в якому перемогу здобув Еспіноза. На кону стоятиме пояс WBO у напівлегкому дивізіоні.
Також повідомляється, що в андеркарді цього вечора пройдуть бої Річарда Торреса та Еміліано Варгаса.