Наречена Вайлдера подала через неодноразові випадки насильства

Наречена колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера Теллі Свіфт отримала тимчасовий обмежувальний припис у Лос-Анджелесі після того, як подала на боксера в суд.

Про це повідомляє видання TMZ Sports.

Свіфт звинуватила Вайлдера в тому, що він душив її «щонайменше п'ять разів», починаючи з 2018 року, плював на неї кілька разів та одного разу він у пориві люті так довго тримав її обличчям в подушку, що вона «ледь не задихнулася».

Тимчасові обмежувальні приписи — це вид короткострокової судової заборони, що видається для того, щоб запобігти вчиненню стороною певних дій, поки суд не зможе винести більш довгостроковий вирок. Через це рішення Вайлдер до 25 червня не може підходити до Свіфт та доньки ближче ніж на 91,44 метра (100 ярдів).

Раніше Нагадаємо, Деонтей програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.