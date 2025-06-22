Британська заруба: Вокер лівим хуком нокаутував Тейлора

У Бірмінгемі Кона Вокер (16-3-1, 7 КО) успішно захистив свій титул чемпіона Великої Британії у напівсередній вазі, перемігши Ліама Тейлора (28-3-1, 14 КО).

Бій завершився нокаутом у 7 раунді.

Боксери добре "рубилися" шість раундів, але в сьомому сили претендента почали закінчуватися.

Кона зумів влучити лівим хуком прямо у щелепу Ліама. Той потупцювавши на місці все-таки рухнув на настил. Рефері на рахунку "вісім" просигналізував про нокаут.

Бокс

Кона Вокер (Велика Британія) – Ліам Тейлор (Велика Британія) КО7 (12)

Нагадаємо, Олександр Красюк оголосив про завершення співпраці з українським чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО).