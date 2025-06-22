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Британська заруба: Вокер лівим хуком нокаутував Тейлора

Руслан Травкін — 22 червня 2025, 09:20
Британська заруба: Вокер лівим хуком нокаутував Тейлора
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У Бірмінгемі Кона Вокер (16-3-1, 7 КО) успішно захистив свій титул чемпіона Великої Британії у напівсередній вазі, перемігши Ліама Тейлора (28-3-1, 14 КО).

Бій завершився нокаутом у 7 раунді.

Боксери добре "рубилися" шість раундів, але в сьомому сили претендента почали закінчуватися.

Кона зумів влучити лівим хуком прямо у щелепу Ліама. Той потупцювавши на місці все-таки рухнув на настил. Рефері на рахунку "вісім" просигналізував про нокаут.

Бокс

Кона Вокер (Велика Британія) – Ліам Тейлор (Велика Британія) КО7 (12)

Нагадаємо, Олександр Красюк оголосив про завершення співпраці з українським чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Бокс нокаут

Бокс

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