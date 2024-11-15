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На бій Тайсон – Пол продали VIP-квитки вартістю 2 млн доларів

Олександр Булава — 15 листопада 2024, 12:58
На бій Тайсон – Пол продали VIP-квитки вартістю 2 млн доларів

На бій Джейка Пола проти Майка Тайсона вперше в історії боксу було продано пакет VIP-квитків вартістю 2 млн доларів.

Про це повідомив Майкл Бенсон.

Наразі невідомо, хто саме викупив зазначені місця. Однак зазначається, що VIP-ложа буде максимально наближена до рингу, що будь-коли допускалось правилами. У пакет входить можливість перебувати на сцені під час зважування бійців, а також присутність у роздягальнях обох боксерів безпосередньо перед поєдинком з можливістю фотосесії.

У вартість також включені особистий водій, охорона та дві ночі у розкішному готелі, а також безліч інших розкішних додаткових послуг.

Бій 58-річного Тайсона з 27-річним Полом відбудеться 15 листопада в Арлінгтоні, США. Нагадаємо, спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

Поєдинок між боксерами буде восьмираундовим. Результат буде зарахований у професійному рекорді обох бійців.

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол Майк Тайсон

Майк Тайсон

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