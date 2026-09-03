Попереду новий дивізіон: Мураталла відмовився від пояса IBF
Реймонд Мураталла
Top Rank Boxing
Американський боксер Реймонд Мураталла (25-0, 17 КО) відмовився від титулу IBF у легкій вазі.
Про це повідомляє Boxing Scene.
30-річний боєць планує змінити вагову категорію. Він хоче перейти у перший напівсередній дивізіон і стати в ньому чемпіоном.
Наразі поясами там володіють Гері Антоніо Расселл (WBA), Далтон Сміт (WBC) та Шакур Стівенсон (WBO). Вакантним є тільки титул IBF, за який із великою ймовірністю битимуться Ліндольфо Дельгадо (24-0, 16 KO) та Артур Біярсланов (21-0, 17 КО).
Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Реймонд здолав бразильця Робсона Консейсао (21-4-1, 10 KO). Він переміг одностайним рішенням суддів – 118:110 та двічі по 119:109.