Попереду новий дивізіон: Мураталла відмовився від пояса IBF

Американський боксер Реймонд Мураталла (25-0, 17 КО) відмовився від титулу IBF у легкій вазі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

30-річний боєць планує змінити вагову категорію. Він хоче перейти у перший напівсередній дивізіон і стати в ньому чемпіоном.

Наразі поясами там володіють Гері Антоніо Расселл (WBA), Далтон Сміт (WBC) та Шакур Стівенсон (WBO). Вакантним є тільки титул IBF, за який із великою ймовірністю битимуться Ліндольфо Дельгадо (24-0, 16 KO) та Артур Біярсланов (21-0, 17 КО).

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку Реймонд здолав бразильця Робсона Консейсао (21-4-1, 10 KO). Він переміг одностайним рішенням суддів – 118:110 та двічі по 119:109.