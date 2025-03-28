Усик – король: перспективний британський боксер схвально відгукнувся про українця

20-річний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) вважає, що зараз Олександр Усик (23-0, 14 КО) є справжнім королем хевівейту. Ітаума заявив, що після відходу українця у дивізіоні почнеться надзвичайна боротьба за титули.

Про це Мозес заявив у коментарі для The Ring.

"Все, що потрібно – це один промах або один пояс, який відокремиться від Усика, і тоді дивізіон знову почне рухатися. Очевидно, що в даний момент Усик – король, потрібно просто почекати, поки він піде на пенсію або звільнить титули, щоб хтось прийшов і забрав їх. Минулого року я сказав, що хочу завоювати кілька титулів, і очевидно, що зараз роблю крок до цих титулів. Моя робота – виходити на ринг і битися, а все інше для моєї команди", – сказав Ітаума.

Нещодавно Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.

Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.