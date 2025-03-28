Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик – король: перспективний британський боксер схвально відгукнувся про українця

Руслан Травкін — 28 березня 2025, 14:00
Усик – король: перспективний британський боксер схвально відгукнувся про українця
Мозес Ітаума
Instagram

20-річний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) вважає, що зараз Олександр Усик (23-0, 14 КО) є справжнім королем хевівейту. Ітаума заявив, що після відходу українця у дивізіоні почнеться надзвичайна боротьба за титули.

Про це Мозес заявив у коментарі для The Ring.

"Все, що потрібно – це один промах або один пояс, який відокремиться від Усика, і тоді дивізіон знову почне рухатися.

Очевидно, що в даний момент Усик – король, потрібно просто почекати, поки він піде на пенсію або звільнить титули, щоб хтось прийшов і забрав їх.

Минулого року я сказав, що хочу завоювати кілька титулів, і очевидно, що зараз роблю крок до цих титулів. Моя робота – виходити на ринг і битися, а все інше для моєї команди", – сказав Ітаума.

Нещодавно Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.

Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Бокс Олександр Усик Мозес Ітаума

Олександр Усик

Боксує і танцює: Усик підкорив соцмережі запальним тренуванням під українські хіти
IBF визначила наступного суперника Дюбуа
Мейвезер назвав найкращого боксера світу
Колишній чемпіон світу: Усик – талант, але якби Форман жив у наш час, то переміг би
Потенційний суперник Усика спародіював Майка Тайсона під легендарний хіт

Останні новини