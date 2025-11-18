Українська правда
Ітаума зізнався, чому обрав у суперники досвідченого американця

Руслан Травкін — 18 листопада 2025, 06:20
Ітаума зізнався, чому обрав у суперники досвідченого американця
Мозес Ітаума
Британський талант Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) вважає, що американець Джермейн Франклін (24-2, 15 КО) стане ідеальною перевіркою для нього.

Слова Ітауми передає The Ring.

"Проти Франкліна буде чудовий бій. Він є чудовим бійцем. Я вважаю, що цей бій є найкращим для мого розвитку. Мало того, це як ніби я нарешті можу заткнути рота кільком людям.

Хоча я займаюся професійним боксом лише два з половиною роки, мені здається, що минуло вже 10. Бокс – це просто те, чим я мушу займатися, бо не люблю не бути в спортзалі.

Коли я звернув увагу на Джермейна Франкліна, я просто сказав: "Знаєте що? Мої тренери та наставники так довго просили про цей бій, тож давайте зробимо його так, щоб він відбувся", – заявив 20-річний британець. 

Відео Фото Народився за 200 км від України, бив Зеленського, готується кинути виклик Усику: хто такий Мозес Ітаума?

Поєдинок проти Франкліна заплановано на 24 січня. Подія відбудеться в Манчестері.

Попередній поєдинок 20-річного британця відбувся 16 серпня, коли він нокаутував Ділліана Вайта вже в першому раунді.

Раніше Френк Воррен пояснив, чому Ітаума відмовився від поєдинку з Санчесом.

