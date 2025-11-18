Ітаума зізнався, чому обрав у суперники досвідченого американця

Британський талант Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) вважає, що американець Джермейн Франклін (24-2, 15 КО) стане ідеальною перевіркою для нього.

Слова Ітауми передає The Ring.

"Проти Франкліна буде чудовий бій. Він є чудовим бійцем. Я вважаю, що цей бій є найкращим для мого розвитку. Мало того, це як ніби я нарешті можу заткнути рота кільком людям.

Хоча я займаюся професійним боксом лише два з половиною роки, мені здається, що минуло вже 10. Бокс – це просто те, чим я мушу займатися, бо не люблю не бути в спортзалі.

Коли я звернув увагу на Джермейна Франкліна, я просто сказав: "Знаєте що? Мої тренери та наставники так довго просили про цей бій, тож давайте зробимо його так, щоб він відбувся", – заявив 20-річний британець.