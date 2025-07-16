Український боксер загинув на війні з Росією

Молодий український боксер Юрій Єгоров загинув на війні з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Спортсмен пішов із життя 11 липня поточного року під час бойових дій. Він був бійцем розвідки бригади "Азов" Національної гвардії України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року добровільно став на захист рідної держави.

Єгоров народився у 2004 році в селі Рижани Володарськ-Волинського району Житомирської області. Був членом збірної Житомирської області з боксу, також виступав за боксерський клуб Стелс.

Нагадаємо, на початку липня на війні з Росією загинув український ватерполіст Родіон Пустовий.