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Український ватерполіст загинув на війні з Росією

Олег Дідух — 6 липня 2025, 20:07
Український ватерполіст загинув на війні з Росією
Родіон Пустовий
Пресслужба Львівської ОВА

Титулований український ватерполіст Родіон Пустовий загинув на війні з Росією.

Про це повідомляє Суспільне.

Пустовий приєднався до лав Збройних сил України як доброволець у 2024 році. Був розвідником-штурмовиком у складі добровольчого батальйону "Реванш" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Виконував бойові завдання на Південно-Слобожанському, Запорізькому та Донецькому напрямках. Спортсмен пішов із життя 12 червня поточного року.

Пустовий був неодноразовим чемпіоном України з водного поло та кандидатом у майстри спорту. Виступав на позиції воротаря за команду ЛУФК.

Вчора, 5 липня, повідомлялося про те, що на війні з Росією загинув відомий український веслувальник Юрій Бредак.

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