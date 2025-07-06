Український ватерполіст загинув на війні з Росією

Титулований український ватерполіст Родіон Пустовий загинув на війні з Росією.

Про це повідомляє Суспільне.

Пустовий приєднався до лав Збройних сил України як доброволець у 2024 році. Був розвідником-штурмовиком у складі добровольчого батальйону "Реванш" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Виконував бойові завдання на Південно-Слобожанському, Запорізькому та Донецькому напрямках. Спортсмен пішов із життя 12 червня поточного року.

Пустовий був неодноразовим чемпіоном України з водного поло та кандидатом у майстри спорту. Виступав на позиції воротаря за команду ЛУФК.

Вчора, 5 липня, повідомлялося про те, що на війні з Росією загинув відомий український веслувальник Юрій Бредак.