Федерація боксу України подала заявку на вступ до World Boxing
Федерація боксу України розпочала процедуру вступу до World Boxing та одночасно ініціювавши процес виходу з Міжнародної боксерської організації (IBA).
Про це йдеться в заяві організації у Facebook.
Ще на початку вересня ФБУ було подано заявку про вступ до World Boxing. Процедура повністю була узгоджена з Національним олімпійським комітетом України і Міністерством молоді та спорту.
"З того моменту, протягом двох місяців і до сьогодні, ведеться активне листування та переговори з World Boxing. Проте, схоже, що організації, які не мовчать і вказують на дійсно існуючі проблеми, не надто хочуть бачити й чути в новій організації. Вони вигадують неіснуючі проблеми, які не підтверджуються жодними фактами та офіційними документами.
ФБУ – це єдина національна боксерська федерація в Україні, яка має право представляти бокс на внутрішній та міжнародній арені, яка має на сьогодні єдиного Олімпійського чемпіона серед чоловіків з європейського континенту.
ФБУ – єдина організація, яка має договір із НОК України, договір із Міністерством молоді та спорту України та договір з антидопінговим агентством WADA. Не існує більше жодних інших організацій, асоціацій чи федерацій, підтвердженням цьому є офіційні документи та договори.
Усі ці документи, а також листи від НОК України та Міністерства молоді та спорту України, які підтверджують наш статус, були офіційно надані World Boxing.
ФБУ не буде мовчати про існуючі проблеми в новій організації. Як єдина в нашій державі національна федерація боксу, ми працюємо та робимо усе для розвитку українського боксу, і спортсмени ФБУ обовʼязково будуть представляти нашу державу на Олімпійських іграх-2028", – йдеться в повідомленні
World Boxing – міжнародна некомерційна спортивна організація, що регулює аматорський бокс. Вона була створена у відповідь на розрив відносин між Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Міжнародною боксерською асоціацією (IBA), очолюваною Росією, через проблеми з управлінням та доброчесністю в останній.
МОК позбавив IBA, яку очолює російський функціонер Умар Кремльов, права проводити олімпійські турніри. World Boxing проводить кампанію за збереження боксу як олімпійського виду спорту після літніх Олімпійських ігор 2024 року, коли закінчився термін дії спеціальної кваліфікації МОК.
Раніше Міжнародна боксерська асоціація звинуватила Спортивний арбітражний суд (CAS) в упередженості через відхилення апеляції на рішення сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК), яким було відкликано визнання IBA.