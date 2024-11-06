Федерація боксу України подала заявку на вступ до World Boxing

Федерація боксу України розпочала процедуру вступу до World Boxing та одночасно ініціювавши процес виходу з Міжнародної боксерської організації (IBA).

Про це йдеться в заяві організації у Facebook.

Ще на початку вересня ФБУ було подано заявку про вступ до World Boxing. Процедура повністю була узгоджена з Національним олімпійським комітетом України і Міністерством молоді та спорту.

"З того моменту, протягом двох місяців і до сьогодні, ведеться активне листування та переговори з World Boxing. Проте, схоже, що організації, які не мовчать і вказують на дійсно існуючі проблеми, не надто хочуть бачити й чути в новій організації. Вони вигадують неіснуючі проблеми, які не підтверджуються жодними фактами та офіційними документами.

ФБУ – це єдина національна боксерська федерація в Україні, яка має право представляти бокс на внутрішній та міжнародній арені, яка має на сьогодні єдиного Олімпійського чемпіона серед чоловіків з європейського континенту.

ФБУ – єдина організація, яка має договір із НОК України, договір із Міністерством молоді та спорту України та договір з антидопінговим агентством WADA. Не існує більше жодних інших організацій, асоціацій чи федерацій, підтвердженням цьому є офіційні документи та договори.

Усі ці документи, а також листи від НОК України та Міністерства молоді та спорту України, які підтверджують наш статус, були офіційно надані World Boxing.

ФБУ не буде мовчати про існуючі проблеми в новій організації. Як єдина в нашій державі національна федерація боксу, ми працюємо та робимо усе для розвитку українського боксу, і спортсмени ФБУ обовʼязково будуть представляти нашу державу на Олімпійських іграх-2028", – йдеться в повідомленні