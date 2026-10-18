Українець Миронець нокаутом у першому раунді тріумфував на вечорі боксу у Латвії

Український боксер надважкої ваги Богдан Миронець (11-1, 6 KO) переміг суперника з Чехії Томаша Салека (24-11, 14 КО) на вечорі боксу у латвійській Ризі.

Українець безжально нокаутував суперника вже у першому раунді.

Це був перший двобій для Миронця з 28 листопада 2025 року, коли він був близьким до перемоги над аргентинцем Джонатаном Вергарою. По ходу поєдинку Богдан був дискваліфікований через удари по потилиці опонента. Згодом українець подав апеляцію, і бій визнали таким, що не відбувся.

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