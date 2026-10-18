Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Українець Миронець нокаутом у першому раунді тріумфував на вечорі боксу у Латвії

Софія Кулай — 18 жовтня 2026, 10:13
Українець Миронець нокаутом у першому раунді тріумфував на вечорі боксу у Латвії
Богдан Миронець
instagram.com/bogadanius

Український боксер надважкої ваги Богдан Миронець (11-1, 6 KO) переміг суперника з Чехії Томаша Салека (24-11, 14 КО) на вечорі боксу у латвійській Ризі.

Українець безжально нокаутував суперника вже у першому раунді.

Це був перший двобій для Миронця з 28 листопада 2025 року, коли він був близьким до перемоги над аргентинцем Джонатаном Вергарою. По ходу поєдинку Богдан був дискваліфікований через удари по потилиці опонента. Згодом українець подав апеляцію, і бій визнали таким, що не відбувся.

Раніше 32-річний український боксер оцінив можливе повернення Володимира Кличка на профі-ринг.

Читайте також :
Тепер готовий битися зі мною у березні: Хргович кинув виклик Дюбуа
Богдан Миронець

Богдан Миронець

Щось з області фантастики, – український боксер оцінив повернення Кличка
Миронець: Через 2-3 роки я буду найкращим боксером у світі
Богдан Миронець: Усик пройшов бокс, як відеогру
Миронець здолав Лардуету в поєдинку за пояс WBC Franchophone
Український надважковаговик проведе бій проти непереможного кубинця

Останні новини