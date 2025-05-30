Богдан Миронець: "Усик пройшов бокс, як відеогру"

31-річний Богдан Миронець посідає місце в топ-5 рейтингу українських боксерів в гевівейті.

На професійному рингу Миронець провів 11 боїв, з яких виграв 10. Свою кар’єру броварець розпочав у січні 2020 року в столиці Латвії, де мешкає і зараз. На Батьківщині боксер провів лише один бій – у грудні 2021 року в Києві. Після початку повномасштабної війни Миронець бився в Туреччині, Латвії, Шотландії, Англії та Німеччині. Причому в чотирьох останніх боях тричі був андердогом. Не дивлячись на такий статус, зумів перемогти кожного з фаворитів.

28 червня Миронець проведе в Німеччині бій з місцевим боксером Гранітом Шала, на кону поєдинку буде стояти титул континентального чемпіона WBA.

Чемпіон розпитав нашого проспекта про його останні бої, життя в Латвії та феномен Усика.

Три неочікувані перемоги

– Богдане, ви виграли три бої, де на вас не ставив майже ніхто – у кубинця Хосе Лардуета в німецькому Гамбурзі в грудні 2024 року, британця Натана Гормана в Болтоні в грудні 2023 року та Каша Алі в шотландскому Единбурзі в липні 2023 року. Якою з цих перемог пишаєтесь передусім?

– Кожна – гарна по-своєму. Головне, що я прогресую. І кожен наступний бій – кращий. Останній поєдинок, напевно, найкращий в плані моїх фізичних кондицій та продемонстрованих технічних навичок. У Гамбурзі я не у своїй манері боксував. Більше відкрито. Десь пропустив удари, яких не мав би пропускати. Але це все було через емоційний стан. Враховуючи все, через що я пройшов, мені хотілося такий емоційний виплеск зробити. І мені це вдалося.

Богдан Миронець атакує Каша Алі

– Публіці бій сподобався своєю видовищністю?

– Він був не такий акуратний, як мій поєдинок з Горманом. Натан постійно йшов назад. Це була шахова партія, на дистанції. А тут десять раундів нормально билися. Я сам з задоволенням передивився бій з Хосе декілька разів.

Богдан Миронець переміг Натана Гормана Getty Images

– Але перед оголошенням суддівського рішення ви все одно нервували?

– Коли я в ринзі, мені завжди здається, що проводжу бій гірше, ніж є насправді. Принаймні, мій тренер мені таке завжди каже. Іноді виникають думки, що раунд програв. Але потім, коли передивляюсь бій з Лардуетом, за всієї моєї самокритичності, я там не побачив роздільного рішення (двоє арбітрів нарахували 96:94 та 97:93 на користь українця, третій – 97:93 на користь кубинця). І так, вважаю, достатньо видовищний бій у нас вийшов.

– Ви стверджували, що останні два тижні перед поєдинком у вас був морально пригнічений стан. Що трапилось?

– Так вийшло, що підготовка до бою з Лардуетом видалася найважчою з тих, що були. Через ряд причин. По-перше, я розійшовся зі своїм колишнім промоушеном. І в мене якийсь час не було нікого, хто мені допомагав би. Єдиний, хто лишився – тренер Ігор Месмер. Ігор погодився працювати зі мною на перспективу. І ми з ним уже разом намагалися знайти якусь підтримку: спонсорську, менеджерську. Знайшли інший зал для тренувань. Тут, у Ризі. Користуючись нагодою, дякую власнику цього залу Касперу. Уся моя підготовка до бою з Хосе пройшла у цьому залі.

– Які ще проблеми виникали?

– На підготовку довелося витрачати власні гроші. У якийсь момент в борги заліз. Якщо говорити про цей бій з фінансового погляду, я навіть в нуль не вийшов. Багато грошей пішло на підготовку – на менеджерські, тренерські відсотки.

Також були неприємні моменти в підготовці зі спаринг-партнерами. Домовилися з хлопцями з Англії. А вони не приїхали. Просто перестали виходити на зв'язок. Також був спаринг-партнер, з яким домовилися. Придбали йому авіаквиток. А він захворів. Таке трапляється. В екстреному порядку доводилося шукати когось нового, розраховувати на місцевих хлопців.

– Далі вже було простіше?

– Якби ж. Буквально за 2-3 тижні до бою почались проблеми з ліцензією. Вони були пов'язані з моїм колишнім промоушеном. Це вже класика, коли боксер розходиться з менеджерами або з промоутерами, трапляються такі історії. Тож я довго не знав на 100 відсотків, чи буду боксувати. За день до поєдинку не знав.

Але завдяки, у першу чергу, допомозі мого тренера, який конкретно в цей період узяв на себе роль менеджера, ми усе подолали. Завдяки йому цей титульний бій взагалі відбувся. Коли ми вже були в Гамбурзі, за день до бою, з'явилися нові нюанси. Я підписував контракт на титульний бій, за пояс WBC International Silver. Коли ми вже були в Німеччині, виявилося, цей титул в іншого боксера і ми не можемо за нього боксувати. Нам запропонували просто боксувати, без титулу. Ми на це не погодилися. Заявили, що без титулу не вийдемо на бій. І тоді в екстреному порядку буквально за добу нам санкціонували інший вакантний титул WBC Francophone.

– Навіть були жарти серед наших фанів боксу на кшталт того, яке відношення ви, українець та кубинець, маєте до титулу Francophone (франкомовний).

– Нещодавно цим титулом володів українець Олександр Захожий. А декілька років тому був кейс, коли Владислав Сіренко з Костянтином Довбищенком в Україні боксували за титул WBC Азія. Головне, що є зелений пояс WBC. Решта – нюанси.

Богдан Миронець

– У 2025 році на боксера Миронця є попит на ринку?

– Попит потроху збільшується після кожного вдалого бою. Відправною точкою став гучний поєдинок з Кешем Алі в Единбурзі, на якому, якщо не помиляюсь, ви теж працювали. Наступний виток був після поєдинку з Горманом. Але тепер, коли вже дійсно чогось досяг і маю титул, мені вже є з чого вибирати. Можна диктувати свої умови. Тому що до цього… Так, їздив просто андердогом. Мене не знали. Поїхав до Едінбурга. Це був мій перший бій у Великій Британії. Можливо, Каш Алі дійсно мене недооцінив. Через кілька місяців боксував у Болтоні з Натаном Гормоном. Знов кажуть, що мене недооцінили. Знову апсет. Ну, добре, можливо, для когось апсет, але ми знали, на що йшли. Ми їхали до Болтона за перемогою.

Поразка як досвід

– Ви зараз маєте боксерську ліцензію від Латвійської федерації професійного боксу?

– Так, у мене ніколи не було української ліцензії. Мій професійний дебют був у Латвії. Усі бої проводив з латвійською ліцензією. І зараз вона ще дійсна.

– У графі поразки прикра "одиничка". Ще до початку повномасштабної війни ви програли в Ризі французу Давіду Спільмонту. Це був не ваш день?

– То був мій четвертий поєдинок на професійному рингу. Була не найкраща підготовка. Я боксував із шульгою, а в моєму таборі не було жодного шульги. Але, у першу чергу, думаю, забракло досвіду. Вийшов у ринг, жваво почав поєдинок. Уже в першому раунді мені вдалося відправити свого опонента в нокдаун – ударом по корпусу. Це сталося в самому кінці першого раунду. Гонг врятував Давіда, дав йому час відновитися. З другого раунду я відкрито на нього пішов і пропустив удар назустріч зліва. Нокдауну не було, але цей удар потряс мене. Суперник просто заходив на свою дистанцію, і ми в клінчі возилися. У підсумку віддали перемогу йому за очками.

– Роботу над помилками після цього провели?

– Мені не здається, що я програв. Але я не хочу виправдовуватися. Поразка є поразкою. І в цілому, напевно, це мало статися. Добре, що це відбулося на ранньому етапі моєї кар'єри. Я змінив свій підхід до тренувань, до боксу в цілому. Став більш зосереджено підходити до цієї справи. Зробив із цієї поразки висновки.

До речі, намагався знайти цей бій в інтернеті, щоб подивитися, але не вийшло. Головним боєм вечора тоді був поєдинок Майріса Брієдіса за титул чемпіона світу IBF у крузервейті.

– Зараз ви у топ-5 рейтингу серед українців у важкій вазі. Перший – Усик, далі – Сіренко, Вихрист, Рогава. Після вас – Захожий, Новицький, Гриців, Шевадзуцький, Руденко. З ким із них знайомі?

– Особисто незнайомий лише з Усиком і Новицьким. З рештою хлопців спарингував, перетинався на зборах. З Ігорем Шевадзуцьким стали друзями – він був моїм основним спаринг-партнером у підготовці до грудневого бою і навіть у моєму куті під час поєдинку. Був у таборах у Вихриста та Сіренка. Спарингував із Захожим.

– Ви з Броварів. Ексчемпіонів світу з професійного боксу Сергія Дзінзірука, Юрія Нужненка та Віктора Постола, які звідти, знаєте?

– Віктора декілька разів бачив у спортивному інтернаті. З Дзінзіруком нас поєднує перший тренер – уже, на жаль, покійний Леонід Коварський. Тож і я, і Сергій починали в одному й тому залі. Тільки в різні епохи. Декілька разів, коли я ще тільки починав, мені було 18-19 років, Дзінзірук приїздив як почесний гість на місцеві броварські змагання. Медалі та грамоти нам вручав, фотографувався.

Рига та Брієдіс

– Уже звикли до життя у столиці Латвії?

– У Ризі в мене не було довгої адаптації. Від початку професійної боксерської кар’єри приїжджав сюди і на збори, і на бої. Тут завжди у мене була команда, з якою я працював. Разом з моєю дівчиною орендуємо квартиру. Моя дівчина – українка. Латвія – невелика країна. У Ризі мені зручно. Неподалік – зал, де я тренуюся. Тренер тут. Усе це мене тримає в столиці Латвії. Тренеру 34 роки, мені імпонує його бажання постійно розвиватись. На цей момент, окрім мене, в Ігоря ще два боксери-професіонали та один хлопець з ММА. Паралельно Ігор – наш тренер з фізпідготовки. У нас класна команда зібралася. Мотивуємо один одного, спарингуємо. Всі друзі, але в рингу один одного не жаліємо, і внаслідок цього професійно зростаємо.

– Серед латвійських боксерів українці краще за всіх пам’ятають Брієдіса, який у січні 2018 року в Ризі дав дуже конкурентний бій Усику. Знайомі з Майрісом? Що він за людина? Спочатку критикував нашу країну і нагадував російську "консерву", а потім приїжджав в Україну з гуманітарною допомогою.

- Так, з Майрісом ми спарингували. Він справді боксер дуже високого класу. Навіть на заході своєї кар'єри, у своїх останніх боях, у 38-39 років підтверджує свій рівень. До речі, саме з ним вперше в житті я спробував стояти в спарингах 4-хвилинні раунди. Тоді дуже великі обсяги роботи ми з ним давали.

Щодо його людських якостей – ми з ним близько не спілкувалися. На рівні – "привіт – до побачення". Брієдіс завжди доброзичливо до мене ставився, давав поради перед поєдинком з Горманом. Я з Майрісом декілька разів спарингував, і він намагався мене надихнути. До цього боксував в Англії, бачив поєдинок Гормана. Сказав мені, що організатори роблять помилку, що везуть тебе до Гормана. Брієдіс зі мною вже поспарингував і приблизно розумів мій рівень. Він сказав, що я маю великий потенціал, професійні якості досить гарні, але не вистачає "медійки".

Усик

– Усик готується до матчу-реваншу з Даніелем Дюбуа на 90-тисячному Вемблі. Дивилися його бої проти Тайсона Ф’юрі?

– Звісно, дивились разом з тренером. Зазвичай ми такі великі бої, особливо в гевівейті, не пропускаємо. Дехто казав, що грудневий матч-реванш був нудним. Але для людини, яка глибоко в боксі, розуміє більш тонкі нюанси, ніж просто рубка, це був досить видовищний бій двох найкращих важковаговиків на цей момент. На скільки ще вистачить Усика? Думаю, у першу чергу, це залежить від його бажання, психологічного, і вже тільки потім фізичного стану.

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– Приклад Усика вас надихає?

– Олександр пройшов бокс, як відеогру, причому в режимі екстра-хард. Пройшов весь аматорський бокс – виграв усе, що можна. Тепер виграв все, що міг в професіоналах. У бою з Дюбуа подивимося, чи важко йому знаходити мотивацію прямо зараз. Але судячи з його інтерв'ю, думаю, він ще здатний нас приємно здивувати. Усіх найкращих британців побив по два рази. Тепер настала черга Дюбуа.

– Зараз Усик заробляє найбільші гонорари у своїй професійній боксерский кар’єрі. Хіба одного цього факту недостатньо для його мотивації?

– Я не думаю, що він колись зможе витратити всі гроші, які уже заробив. Тому не впевнений, що для Усика розмір гонорару – вирішальний фактор. Але подивимося. З ним працює професійна команда. В українця рівень підготовки, медицини, реабілітації зараз на такому рівні, що він може ще тривалий час боксувати у важкій вазі. Думаю, в його випадку все більше залежить лише від моральної складової – від мотивації. Якщо він захоче, то зробить ще більше. Якщо не захоче – має повне право повісити рукавички на цвях. Через один-два мегафайти. Усик уже все всім довів. І собі теж.

– Повернімося до вас. Ви розповідали, що вас виховувала бабуся. Що трапилося з батьками?

– Батьків я втратив, коли був дитиною. Спочатку не стало мами, потім – тата. Усе моє дитинство мене виховувала бабуся. На жаль, її не стало на початку 2019 року.

– Як у вас з англійською? Латвійську встигли опанувати?

– Знаю лише кілька латвійських слів – на рівні привітань. Зараз концентруюся на вивченні англійської. Займаюся з репетитором. Мій репетитор – Катя з України, дуже допомагає мені. Уже можу на якісь питання сам відповідати, давати невеличкі інтерв'ю. На пресконференції, яка була перед боєм з Лардуетом, вперше говорив без перекладача. Продовжую займатися англійською двічі на тиждень.

– Я правильно розумію, зараз у вас контракту з промоутером немає?

– Так, я – вільний агент. Шукаємо варіанти. Звісно, було б непогано почати співпрацю з якоюсь великою промоутерською компанією. Але поки такого немає.

Максим Розенко, Чемпіон