Миронець здолав Лардуету в поєдинку за пояс WBC Franchophone
Український боксер суперважкої ваги Богдан Миронець (10-1, 6 KO) переміг кубинця Хосе Лардуета (13-1, 11 KO) у поєдинку за титул WBC Franchophone.
Бій відбувся у німецькому Гамбурзі та завершився роздільним рішенням суддів: 96-94, 97-93, 93:97.
30-річний Миронець став чемпіоном WBC Franchophone.
Нагадаємо, у грудні минулого року Миронець здобув сенсаційну перемогу над британцем Нейтеном Горманом, який є двоюрідним братом володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.