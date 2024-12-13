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Чемпіон Бокс

Миронець здолав Лардуету в поєдинку за пояс WBC Franchophone

Олександр Булава — 13 грудня 2024, 00:16
Миронець здолав Лардуету в поєдинку за пояс WBC Franchophone

Український боксер суперважкої ваги Богдан Миронець (10-1, 6 KO) переміг кубинця Хосе Лардуета (13-1, 11 KO) у поєдинку за титул WBC Franchophone.

Бій відбувся у німецькому Гамбурзі та завершився роздільним рішенням суддів: 96-94, 97-93, 93:97.

30-річний Миронець став чемпіоном WBC Franchophone.

Нагадаємо, у грудні минулого року Миронець здобув сенсаційну перемогу над британцем Нейтеном Горманом, який є двоюрідним братом володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

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