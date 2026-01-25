Щось з області фантастики, – український боксер оцінив повернення Кличка

Український боксер Богдан Миронець (10-1, 5 КО) не надто вірить у те, що Володимир Кличко (64-5, 53 КО) знову вийде у професійний ринг.

Свою думку він висловив в інтерв'ю Sport-express.

31-річний боєць назвав можливий камбек української легенди боксу інформаційним вкидом.

"Новини про можливе повернення Кличка з'являються в інформаційному просторі протягом останніх десяти років – відтоді, як він завершив кар'єру. Тому зараз я не надто вірю у його камбек. Для мене це звичайний інформаційний вкид", – заявив Богдан.

Також Миронець оцінив потенційних суперників, яких у пресі приписують Кличку-молодшому. Він не бачить Володимира в одному рингу із Даніелем Дюбуа чи Фабіо Вордлі. Натомість припускає варіант із Тайсоном Ф'юрі, адже у цих суперників є певний бекграунд.

До слова, що у 2015 році Кличко програв Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів. Це був передостанній бій у кар'єрі українця.

Миронець не розуміє, як Кличко після такої довгої перерви може знову провести офіційний двобій. Богдан не дає великих шансів легендарному земляку у протистоянні проти когось із першої п'ятірки топу, а також на те, що Володимир знову стане чемпіоном світу.

"Шанси знову стати повноцінним чемпіоном світу не надто високі, я вважаю. Так, звісно, ми знаємо, що Володимир перебуває у шикарній фізичній формі й підтримує її. Він продовжує боксувати й нещодавно викладав в інстаграмі спаринг з Дмитром Ловчинським. Дійсно, має непоганий вигляд", – додав український боксер.

Нагадаємо, що у ЗМІ вже давно чимало чуток про ймовірне повернення Кличка-молодшого у ринг заради побиття рекорду Джорджа Формана. Останній досі є найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі.

Востаннє Володимир проводив офіційний бій ще у квітні 2017-го, коли програв британцю Ентоні Джошуа.

Також можливий камбек Кличка-молодшого у ринг оцінив колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко.