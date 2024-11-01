Український надважковаговик проведе бій проти непереможного кубинця
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Український боксер суперважкої ваги Богдан Миронець (9-1, 6 KO) наступний бій проведе у грудні.
Про це повідомляє DAZN.
Суперником українця буде непереможний кубинець Хосе Лардует (13-0, 11 KO). Поєдинок відбудеться 12 грудня у німецькому Гамбурзі.
Вечір боксу організує Universum Boxing, трансляція буде доступна на DAZN.
Нагадаємо, у грудні минулого року Миронець здобув сенсаційну перемогу над британцем Нейтеном Горманом, який є двоюрідним братом володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.