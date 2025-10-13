Миронець: Через 2-3 роки я буду найкращим боксером у світі

Український боксер надважкої ваги Богдан Миронець (10-1, 5 KO) вважає себе найбільш недооціненим боксером, а також він заявив, що через 2-3 роки стане найкращим у світі.

Його слова передає BoxingScene.

"Якщо хтось порівняє мене з Усиком, це буде комплімент для мене, але я не другий Усик, я перший Миронець. У мене свій шлях, без видатної аматорської кар'єри, без спонсорів, без грамотної медіапромоції. Те, чого я вже досяг – це результат лише моєї праці та кількох людей, які вірять у мій потенціал.

Я однозначно вважаю, що я найбільш недооцінений боксер у світі. Моя наполеглива праця та навички приведуть мене до чемпіонства. Це лише питання часу. Я вже є одним з найкращих у світі. Через 2-3 роки, коли я вийду на пік своєї фізичної та технічної форми, я буду найкращим", – сказав Миронець.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Миронець роздільним рішенням суддів переміг кубинця Хосе Лардуета (13-1, 11 KO) у поєдинку за титул WBC Franchophone.