Судовий процес між Ворреном та Юбенком-молодшим врегульовано
Кріс Юбенк (ліворуч) та Конор Бенн
Getty Images
Британський боксер та чемпіон світу за версією IBO Кріс Юбенк-молодший врегулював свою судову справу з відомим промоутером Френком Ворреном.
Про це повідомляє ESPN.
Жодна зі сторін не з'явилась на попереднє судове засідання у справі щодо наклепу з боку боксера, а згодом сторони владнали усі свої проблеми.
Нагадаємо, 25 вересня 2024 року Юбенк на пресконференції назвав Воррена "покидьком" та звинуватив в брехні та обмані протягом усієї промоутерської кар'єри.
Через це британський функціонер вирішив подати позов проти Кріса, звинувативши його у наклепі.
"Френк Воррен та Кріс Юбенк-молодший врегулювали усі свої спори та розраховують на нормалізацію відносин", – йдеться у заяві Queensberry Promotions.
Зазначимо, що наразі 73-річний Воррен є промоутером Даніеля Дюбуа та донедавна працював із Тайсоном Ф'юрі.
Раніше стала відома потенційна дата наступного поєдинку Джо Джойса.