Судовий процес між Ворреном та Юбенком-молодшим врегульовано

Британський боксер та чемпіон світу за версією IBO Кріс Юбенк-молодший врегулював свою судову справу з відомим промоутером Френком Ворреном.

Про це повідомляє ESPN.

Жодна зі сторін не з'явилась на попереднє судове засідання у справі щодо наклепу з боку боксера, а згодом сторони владнали усі свої проблеми.

Нагадаємо, 25 вересня 2024 року Юбенк на пресконференції назвав Воррена "покидьком" та звинуватив в брехні та обмані протягом усієї промоутерської кар'єри.

Через це британський функціонер вирішив подати позов проти Кріса, звинувативши його у наклепі.

"Френк Воррен та Кріс Юбенк-молодший врегулювали усі свої спори та розраховують на нормалізацію відносин", – йдеться у заяві Queensberry Promotions.

Зазначимо, що наразі 73-річний Воррен є промоутером Даніеля Дюбуа та донедавна працював із Тайсоном Ф'юрі.

Раніше стала відома потенційна дата наступного поєдинку Джо Джойса.