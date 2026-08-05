Намагається уникнути поєдинку: американський надважковаговик зобразив російського чемпіона у вигляді бургера
Американський боксер надважкої ваги Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 КО) викликав чемпіона WBA Мурата Гассієва (31-2, 24 КО) на бій після того, як Світова боксерська асоціація (WBA) помилково назвала американця обов'язковим претендентом на титул.
Про це боксер розповів в Інстаграм.
"Я – обов'язковий претендент на титул WBA, а цей російський бургер Гассієв і його команда намагаються уникнути цього бою.
Це був би чудовий принциповий поєдинок – Росія vs. США.
Погнали. Жодних хованок. Жодної втечі. Підписуй контракт, слабак", – заявив Міллер.
Згодом WBA виправила помилку. Офіційним обов'язковим претендентом на титул у надважкій вазі залишається Мозес Ітаума.
Зазначимо, що у липні WBA перевела Гассієва зі статусу регулярного чемпіона у категорію повноцінного володаря титулу в надважкій вазі. Це рішення стало можливим після того, як Олександр Усик офіційно звільнив свої чемпіонські пояси.
Нагадаємо, Міллер в останньому поєдинку переміг раніше непереможеного кубинця Леньє Перо.