Намагається уникнути поєдинку: американський надважковаговик зобразив російського чемпіона у вигляді бургера

Американський боксер надважкої ваги Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 КО) викликав чемпіона WBA Мурата Гассієва (31-2, 24 КО) на бій після того, як Світова боксерська асоціація (WBA) помилково назвала американця обов'язковим претендентом на титул.

Про це боксер розповів в Інстаграм.

"Я – обов'язковий претендент на титул WBA, а цей російський бургер Гассієв і його команда намагаються уникнути цього бою. Це був би чудовий принциповий поєдинок – Росія vs. США. Погнали. Жодних хованок. Жодної втечі. Підписуй контракт, слабак", – заявив Міллер.

Згодом WBA виправила помилку. Офіційним обов'язковим претендентом на титул у надважкій вазі залишається Мозес Ітаума.

Зазначимо, що у липні WBA перевела Гассієва зі статусу регулярного чемпіона у категорію повноцінного володаря титулу в надважкій вазі. Це рішення стало можливим після того, як Олександр Усик офіційно звільнив свої чемпіонські пояси.

Нагадаємо, Міллер в останньому поєдинку переміг раніше непереможеного кубинця Леньє Перо.