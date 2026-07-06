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Визначився новий суперник Гассієва, який став повноцінним володарем поясу Усика

Олександр Булава — 6 липня 2026, 21:19
Визначився новий суперник Гассієва, який став повноцінним володарем поясу Усика
Мурат Гассіє
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Німецький надважковаговик Петер Кадіру (23-1, 13 КО) замінить француза Тоні Йоку (15-3, 12 КО) у поєдинку з чемпіоном WBA Муратом Гассієва (33-2, 26 КО).

Про це повідомляє IBA.

Йока був змушений відмовитися від поєдинку, запланованого на 11 липня в Москві, через травму спини. Таким чином, Кадіру отримає шанс поборотися за титул чемпіона світу за версією WBA у суперважкій вазі.

Німецький боксер наразі перебуває поза межами першої п'ятнадцятки рейтингу організації. Згідно з регламентом Всесвітньої боксерської асоціації, чинний володар титулу має право проводити добровільний захист лише проти суперників, які входять до топ-15.

Нагадаємо, напередодні WBA перевела Гассієва зі статусу регулярного чемпіона у категорію повноцінного володаря титулу в надважкій вазі. Це рішення стало можливим після того, як Олександр Усик офіційно звільнив свої чемпіонські пояси.

Зазначимо, що у липні 2018 року Усик та Гассієв зустрічалися на рингу в Москві. Тоді українець впевнено переміг суперника, завоювавши статус абсолютного чемпіона у крузервейті.

Гассієв Тоні Йока

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