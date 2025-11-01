Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Американський супертяж: Усик перебоксує Вордлі

Володимир Варуха — 1 листопада 2025, 23:00
Американський супертяж: Усик перебоксує Вордлі
Олександр Усик

Американський боксер надважкої вагової категорії Джаррелл Міллер вважає Олександра Усика (24-0, 15 КО) фаворитом у потенційному поєдинку проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Слова боксера цитує Fight Hype.

"Усик перебоксує Вордлі. Фабіо занадто повільно входить у ритм бою і потребує багато часу, щоб розігнатися та наносити удари серійно. У нього бракує потужності та агресії. Це буде саме боксерський поєдинок, і, на мою думку, Усик здобуде перемогу. Чи може Вордлі достроково зупинити Усика? Не думаю", – сказав боксер.

25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркер на шоу у Лондоні та став обов’язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Раніше Френк Воррен повідомляв, що сторони Усика та Вордлі ведуть перемовини.

Олександр Усик Джаррелл Міллер Фабіо Вордлі

Джаррелл Міллер

Визначився суперник Чісори для ювілейного поєдинку – ЗМІ
Усика немає: Чісора вибрав трьох бажаних суперників для 50 бою
Я хочу його нокаутувати: американський супертяж – про бій з Джошуа
Колишній суперник Усика отримав бій в андеркарді Канело – Кроуфорд
Знаю, що можу його побити, – супертяж, якого спіймали на допінгу, впевнений у своїй перемозі над Усиком

Останні новини