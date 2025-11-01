Американський супертяж: Усик перебоксує Вордлі

Американський боксер надважкої вагової категорії Джаррелл Міллер вважає Олександра Усика (24-0, 15 КО) фаворитом у потенційному поєдинку проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Слова боксера цитує Fight Hype.

"Усик перебоксує Вордлі. Фабіо занадто повільно входить у ритм бою і потребує багато часу, щоб розігнатися та наносити удари серійно. У нього бракує потужності та агресії. Це буде саме боксерський поєдинок, і, на мою думку, Усик здобуде перемогу. Чи може Вордлі достроково зупинити Усика? Не думаю", – сказав боксер.

25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркер на шоу у Лондоні та став обов’язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Раніше Френк Воррен повідомляв, що сторони Усика та Вордлі ведуть перемовини.