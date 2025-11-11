Міллер: Джошуа більше цікавлять бої з ютуберами

Американський боксер надважкої вагової категорії Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО) не вірить, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) не прийме бій з ним.

Цитує боксера Seconds Out.

"Я думаю, що Джошуа зараз більше цікавиться ютуберами та хлопцями з ММА. З того, що я бачу та чую, він не хоче битися з кимось, у кого є серце, судячи з того, що я бачу й чую. Хлопці хочуть, щоб ти поцілував їм дупу, щоб отримати бій, а я не така людина", – заявив Міллер.

Зазначимо, що Джаррелл мав зустрітися з ЕйДжеєм у 2019 році. Міллер під час підготовки до нього був невпинним, він знущався з Джошуа на пресзаходах і навіть штовхнув його під час їхнього протистояння. Але за кілька тижнів до бою Міллер провалив допінг-тест та був знятий з бою.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Міллер у серпні 2024-го американець провів поєдинок проти Енді Руїса, який завершився внічию.