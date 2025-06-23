Міллер назвав ключовий фактор у реванші Усика з Дюбуа

Американський надважковаговик Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО) вважає, що володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) буде мати шанс у реванші проти чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це боксер розповів у коментарі iFL TV.

"Дюбуа безперечно виріс після нашого бою. Чи зможе він впоратися з Усиком? Я думаю, що він точно зможе, все залежить від того, скільки в Олександра сил, чи зможе він перехитрити Даніеля. Це чудовий бій у будь-якому разі, і ви знаєте, що переможе найкращий", – розповів Міллер.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився ексчемпіон світу Тоні Беллью.