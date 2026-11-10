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WBC може дозволити Мейвезеру бій за титул чемпіона світу

Олександр Булава — 10 листопада 2026, 18:24
WBC може дозволити Мейвезеру бій за титул чемпіона світу
Флойд Мейвезер
Ring Magazine

Президент WBC Маурісіо Сулейман не виключає можливості санкціонувати поєдинку між легендарним непереможним ексчемпіоном Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) та чинним володарем титулу організації у напівсередній вазі Раяном Гарсією (26-2, 21 КО).

Його слова передає Bad Left Hook.

"Так. Раян провів обов'язковий бій проти Конора Бенна – ми затвердили це рішення на минулому з'їзді. І ніколи не можна скидати з рахунків Флойда Мейвезера.

У нас багато прикладів. Більшість із них погані. Мохаммед Алі, Чавес, ті великі чемпіони, які завершили кар'єру на низькій ноті, той же Тайсон... Але є й позитивні приклади.

Я маю на увазі, наприклад, Менні Пак'яо – його критикували, нас критикували за те, що ми дозволили цей бій, і він ледь не став чемпіоном.

Справа в тому, щоб оцінити, чи має Флойд повний медичний огляд і боксерську ліцензію – правила, очевидно, дозволяють йому битися за титул", – сказав Сулейман.

Свій наступний двобій непереможений американець проведе 19 грудня 2026 року у Бангкоку. Це буде виставковий поєдинок проти австралійця Метта Флойда, у якого за спиною 15 перемог (10 – нокаутом) та 2 поразки.

Це протистояння має стати "розминкою" перед зустріччю з чинним володарем титулу WBC у напівсередній вазі Гарсією. Наприкінці жовтня повідомлялося, що Раян та Флойд узгодили очну дуель.

Мейвезер востаннє виходив на ринг у серпні 2017-го, коли здолав Конора Макгрегора технічним нокаутом у 10-му раунді.

Флойд Мейвезер Маурісіо Сулейман

Маурісіо Сулейман

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