WBC може дозволити Мейвезеру бій за титул чемпіона світу

Президент WBC Маурісіо Сулейман не виключає можливості санкціонувати поєдинку між легендарним непереможним ексчемпіоном Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) та чинним володарем титулу організації у напівсередній вазі Раяном Гарсією (26-2, 21 КО).

Його слова передає Bad Left Hook.

"Так. Раян провів обов'язковий бій проти Конора Бенна – ми затвердили це рішення на минулому з'їзді. І ніколи не можна скидати з рахунків Флойда Мейвезера.

У нас багато прикладів. Більшість із них погані. Мохаммед Алі, Чавес, ті великі чемпіони, які завершили кар'єру на низькій ноті, той же Тайсон... Але є й позитивні приклади.

Я маю на увазі, наприклад, Менні Пак'яо – його критикували, нас критикували за те, що ми дозволили цей бій, і він ледь не став чемпіоном.

Справа в тому, щоб оцінити, чи має Флойд повний медичний огляд і боксерську ліцензію – правила, очевидно, дозволяють йому битися за титул", – сказав Сулейман.