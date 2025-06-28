Хочу стати найстаршим чемпіоном: легендарний боксер пояснив повернення на ринг

Легендарний філіппінський боксер Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) заявив, що хоче увійти в історію, як найстарший чемпіон світу.

Цитує боксера The Ring.

"Я думаю, у мене залишилося ще два або три бої. Відчуваю, що можу продовжувати ще кілька років. Але дивлюся на все поступово. Моя мета – стати найстаршим чемпіоном і піти з боксу в статусі володаря титулу. Я вірю, що стану першим членом Зали слави, який виграє ще один титул чемпіона світу, а також поб’ю свій власний рекорд як найстарший чемпіон світу у напівсередній вазі", – розповів Пак’яо.

Наразі рекорд найстаршого чемпіона належить Бернарду Хопкінсу, який здобув титул у 48 років і 53 дні, об'єднав два пояси у 49 років і 94 дні, а втратив їх у віці 49 років і 297 днів.

Наступний бій Менні Пак'яо проведе проти Маріо Барріоса. Поєдинок відбудеться 19 липня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, США.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.