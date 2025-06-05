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Пак'яо хоче провести бій з одним із найкращих нокаутерів у світі

Руслан Травкін — 5 червня 2025, 06:35
Пак'яо хоче провести бій з одним із найкращих нокаутерів у світі
Менні Пак'яо
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Ексчемпіон світу з боксу за версіями WBC, IBF та WBO Менні Пак'яо (62-8-2, 39 KO) зізнався, що готовий буде провести бій проти Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО).

Про це він сказав у коментарі для FigthHubTV.

"Мені це цікаво. Мені це цікаво, але давайте спочатку розберемося з цим боєм, тому що Барріос є чемпіоном.

Мені потрібно багато чого зробити в тренувальному таборі", – зізнався Пак’яо.

Наступний бій Менні Пак'яо проведе проти Маріо Барріоса відбудеться 19 липня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, США.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

29-річний Барріос у листопаді 2024-го провів бій з Абелем Рамосом, який завершився внічию. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.

Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.

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