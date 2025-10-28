Менеджер Вордлі назвав наступного суперника британця

Менеджер тимчасового чемпіона WBO в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) Майкл Офо вважає, що наступним суперником його клієнта має стати абсолютним чемпіон світу Олександр Усик (24-0, 15 КО).

Цитує менеджера The Ring.

"Послухайте, я думаю, що одним із талантів Фабіо є його менталітет. І мені байдуже, хто ти: це буде дуже складно, бо він ніколи не зупиняється, залишається відданим своїй меті й має силу, щоб зупинити суперника.

Знаєте, Олександр Усик брав участь у кількох дуже важких боях, і він стає старшим, розумієте? Фабіо свіжий і Фабіо дуже голодний. Ніколи не можна недооцінювати голодну людину. Тож, якщо Фабіо вірить, що переможе Усика, я вірю, що Фабіо переможе Усика.

Я очікував, що він переможе Паркера. Те, що може зробити Вордлі, мені давно відомо. Коли він виходить проти когось, він один із найкращих фінішерів у світі. Ментально він перевершив Паркера, просто витримав його психологічно, а потім завершив бій.

Фабіо довів, чому є одним із найкращих важковаговиків світу. Але, звичайно, наступний виклик – Усик", – сказав Офо.