Менеджер Дюбуа здивував вибором наступного суперника для британського надважковаговика

Сем Джонс, менеджер колишнього чемпіона у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, вважає, що його клієнт може зустрітися з переможцем майбутнього бою між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі.

Цитує менеджера BoxNation.

"Дюбуа може зустрітися з переможцем цього бою. Він буде на поєдинку, як уважний спостерігач", – сказав він.

Також Джонс оцінив шанси на третій бій між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком.

"Якщо Тайсон Ф’юрі повертається, саме з ним Усик захоче битися. Це грошовий бій для Олександра, тож переможець опиниться у чудовій позиції в будь-якому разі. Якщо Усик звільнить свій пояс, ви отримаєте потенційно наступного чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі – і бій між ним та Дюбуа буде грандіозним", — сказав Джонс.

Нагадаємо, поєдинок Джозефа та Фабіо відбудеться 25 жовтня у Лондоні на О2 Арені. Переможець бою стане претендентом на поєдинок проти абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Раніше промоутер Едді Гірн також дав прогноз на бій між Паркером та Вордлі.