Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Менеджер Дюбуа здивував вибором наступного суперника для британського надважковаговика

Олександр Булава — 22 жовтня 2025, 19:33
Менеджер Дюбуа здивував вибором наступного суперника для британського надважковаговика
Даніель Дюбуа
Getty Images

Сем Джонс, менеджер колишнього чемпіона у надважкій вазі Даніеля Дюбуа, вважає, що його клієнт може зустрітися з переможцем майбутнього бою між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі.

Цитує менеджера BoxNation.

"Дюбуа може зустрітися з переможцем цього бою. Він буде на поєдинку, як уважний спостерігач", – сказав він.

Також Джонс оцінив шанси на третій бій між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком.

"Якщо Тайсон Ф’юрі повертається, саме з ним Усик захоче битися. Це грошовий бій для Олександра, тож переможець опиниться у чудовій позиції в будь-якому разі. Якщо Усик звільнить свій пояс, ви отримаєте потенційно наступного чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі – і бій між ним та Дюбуа буде грандіозним", — сказав Джонс.

Нагадаємо, поєдинок Джозефа та Фабіо відбудеться 25 жовтня у Лондоні на О2 Арені. Переможець бою стане претендентом на поєдинок проти абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Раніше промоутер Едді Гірн також дав прогноз на бій між Паркером та Вордлі.

Джозеф Паркер Даніель Дюбуа Фабіо Вордлі

Даніель Дюбуа

IBF санкціонувала бій Дюбуа та Санчеса
Санчес планує перемогти Дюбуа та забрати пояс в Усика
Переможець стане обов'язковим претендентом на титул Усика: Дюбуа погодився на бій проти Санчеса
У нас з ним залишилися незавершені справи: Паркер назвав потенційного суперника
Усик має думати про ефектний фінал своєї кар’єри, – журналіст

Останні новини