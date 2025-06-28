На кону був титул WBC: Мбіллі в першому раунді нокаутував досвідченого поляка

У місті Квебек, провінція Квебек, Канада за тимчасовий титул WBC зійшлися француз Крістіан Мбіллі (29-0, 24 КО) та поляк Мацей Сулецький (33-4, 13 КО).

Перемогу здобув Крістіан нокаутом у першому раунді.

Фаворит агресивно почав бій. Поляк під кінець раунду повністю закрився. В один момент він пішов у контратаку і отримав аперкот, після якого не зумів піднятися.

Бокс – бій за тимчасовий титул WBC у суперсередній вазі (до 76,2 кг)

28 червня

Крістіан Мбіллі (Франція) – Мацей Сулецький (Польща) КО 1 (12)

🚨MBILLI BLASTS OUT SULECKI IN ONE



Christian Mbilli stops Maciej Sulecki in Round 1 to win the interim WBC Super Middleweight Title in Qubec City pic.twitter.com/NgsitI6E4J — Tokkerū (@ATokkers5) June 28, 2025

ABSOLUTELY CRUMBLED HIM 🤯



GOT A STRAP THE MBILLI WAY! pic.twitter.com/gAjQu4vawh — Top Rank Boxing (@trboxing) June 28, 2025

Зазначимо, у попередньому поєдинку Мбіллі рішення суддів переміг Сергія Дерев’янченко. Сулецький у січні 2025-го нокаутував Алі Ахмедова у 10 раунді.

Нагадаємо, чемпіон WBO International у хевівейті Філіп Хргович зробив прогноз на реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.