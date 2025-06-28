На кону був титул WBC: Мбіллі в першому раунді нокаутував досвідченого поляка
Крістіан Мбіллі
x.com/trboxing
У місті Квебек, провінція Квебек, Канада за тимчасовий титул WBC зійшлися француз Крістіан Мбіллі (29-0, 24 КО) та поляк Мацей Сулецький (33-4, 13 КО).
Перемогу здобув Крістіан нокаутом у першому раунді.
Фаворит агресивно почав бій. Поляк під кінець раунду повністю закрився. В один момент він пішов у контратаку і отримав аперкот, після якого не зумів піднятися.
Бокс – бій за тимчасовий титул WBC у суперсередній вазі (до 76,2 кг)
28 червня
Крістіан Мбіллі (Франція) – Мацей Сулецький (Польща) КО 1 (12)
Зазначимо, у попередньому поєдинку Мбіллі рішення суддів переміг Сергія Дерев’янченко. Сулецький у січні 2025-го нокаутував Алі Ахмедова у 10 раунді.
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