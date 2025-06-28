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На кону був титул WBC: Мбіллі в першому раунді нокаутував досвідченого поляка

Руслан Травкін — 28 червня 2025, 07:09
На кону був титул WBC: Мбіллі в першому раунді нокаутував досвідченого поляка
Крістіан Мбіллі
x.com/trboxing

У місті Квебек, провінція Квебек, Канада за тимчасовий титул WBC зійшлися француз Крістіан Мбіллі (29-0, 24 КО) та поляк Мацей Сулецький (33-4, 13 КО).

Перемогу здобув Крістіан нокаутом у першому раунді.

Фаворит агресивно почав бій. Поляк під кінець раунду повністю закрився. В один момент він пішов у контратаку і отримав аперкот, після якого не зумів піднятися.

Бокс – бій за тимчасовий титул WBC у суперсередній вазі (до 76,2 кг)
28 червня

Крістіан Мбіллі (Франція) – Мацей Сулецький (Польща) КО 1 (12)

Зазначимо, у попередньому поєдинку Мбіллі рішення суддів переміг Сергія Дерев’янченко. Сулецький у січні 2025-го нокаутував Алі Ахмедова у 10 раунді.

Нагадаємо, чемпіон WBO International у хевівейті Філіп Хргович зробив прогноз на реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Бокс нокаут Крістіан Мбіллі

Крістіан Мбіллі

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