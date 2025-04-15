Колишній суперник Усика назвав фактори, які дозволили Еннісу впевнено здолати Станіоніса

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) пояснив, чому Джарон Енніс (34-0, 30 КО) зумів здолати литовця Еймантаса Станіоніса (15-1, 9 КО). Латвійський ексбоксер вважає, що американець обрав правильну тактику.

Про це Майріс сказав у новому випуску на власному ютуб-каналі.

"Джарон насправді дуже хитрий. Він прорахував його і зрозумів, що він робить. У Станіоніса руки були біля голови, і виходить, що середина відкрита, і він весь час підсідав. Еніс це зрозумів і "ловив" його аперкотом.

Я бачу, що це було ключовим фактором, який зламав Еймантаса. Можливо, йому зламали носа цим аперкотом, бо це такі підступні удари, яких ти, в принципі, не бачиш.

Коли ти менш рухливий, коли немає маятника Тайсона, тоді заходять ці удари. Тим більше, якщо противник рухливий. Я навіть сказав би, що це може бути свого роду халява, тому що ми б'ємо на автоматі, за відчуттями. Іноді ти вдарив, а там рука стоїть. А ось тут рука не стояла і все зайшло в середину.

І ще плюс Енніса був у тому, що він змінив стійку. Ми відточуємо свою майстерність до одного стилю, одного супротивника. А тут він поміняв стійку, і в принципі вся стратегія литовця розвалилася", – заявив Брієдіс.